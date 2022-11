Iván Poduje y Rodolfo Carter unieron fuerzas y le dijeron de todo a Marcelo Díaz: “Fuiste diputado apitutado, es lo único que sé de ti”

Una discusión que se salió de los estribos, no se entendía nada y terminaron todos defendiéndose y atacándose en el programa “Sin Filtros”. El arquitecto urbanista Iván Poduje estaba invitado en el set y se enfrascó en una dura pelea con el exdiputado Marcelo Díaz.

“El exdiputado Diaz se da el lujo de promover una ley de indulto que lo que hace es liberar a las personas que destruyeron y saqueron locales comerciales ¿en La Reina Alta no?, ¿en Ñuñoa no?, ¿en Las Condes? tampoco, en Vitacura no, sabe lo que hicieron estimado, ¿sabe dónde esas personas que el exdiputado Díaz quería liberar destruyeron...”, lo increpó Poduje.

Acto seguido de inmediato el también exministro lo desmintió: “mientes sin asco, no había visto nunca esto...”, dijo en medio de una selva de palabras en la que poco y nada se entendía.

De esta forma, el alcalde de La Florida Rodolfo Carter, que también estaba en el panel, arremetió contra Díaz por hablar sobre la familia del urbanista, que formó parte de la campaña presidencial de Evelyn Matthei. “¿Qué tiene que ver su familia, dices que hace 30 años te adelantaste a lo de la marihuana, pero no sé en qué minuto trabajaste a parte de ser candidato eterno (...) espero que tengas mérito para que este gobierno te nombre embajador”.

Poduje aprovechó y tomó de inmediato la palabra: “Fuiste diputado apitutado, es lo único que sé de ti, te cambiaste al FA para buscar pega y te fue mal”.

“Sigues mintiendo”, le contestó Díaz.

Revisa el tenso momento acá: