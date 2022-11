“Prometo que lo intenté”: Magdalena Max-Neef alertó a sus fans con inesperada enfermedad

Magdalena Max-Neef preocupó a sus seguidores de Instagram al confirmarles que no pudo realizar su habitual Live de mediados de semana en la plataforma debido a las secuelas de una reciente enfermedad.

La actriz publicó en cuenta de Instagram un breve video donde expuso a sus fans de la red social de los primeros síntomas de su hipotiroidismo, afección que le fue diagnosticada hace un tiempo, y que en esta ocasión le impidió realizar una transmisión de streaming junto a su colega y amiga Josefina “Pepi” Velasco.

Estoy como si hubiera corrido tres maratones y con suerte he ido al baño. — Magdalena Max-Neef

“El Live que no se hizo. Me siento como el hoyo. Les prometo que lo intenté, pero no me dió. Gracias por su cariño y buena onda de siempre. La próxima semana volveré con tanta energía que lxs voy a dejar agotadxs”, escribió Max-Neef, quien reconoció haber hecho todo su esfuerzo para conectarse al frustrado Live.

La enfermedad de Magdalena Max-Neef

“Oye, esto es para dar puras excusas. ¿Hay alguien, o no? Chicas, chicos, estoy hablando para excusarme. Les prometo que hice todo el intento. O sea, me sentía como el hoyo, y ayer como que tuve un minuto de energía, maravilloso, y parece que hoy día me desinflé completamente”, explicó en el video.

“Lo que les quería decir es que hice todo el intento de la vida. Me levanté, me duché, me lavé el pelo, pa’ ir a hacer el Live y no me da el cuero. Así que, sorry. Lo hacemos la próxima semana y gracias, gracias, gracias, por todo el cariño y pucha, si saben de alguien, avísenle. La ‘Pepita’ también está hablando por el otro lado. Así que, sorry. ¿Ya? No me da el cuero”, enfatizó la actriz, quien aseguró que en los próximos días visitará al médico para continuar con el tratamiento por su reciente problema de tiroides.

“Estoy como si hubiera corrido tres maratones y con suerte he ido al baño. Después les cuento igual como me fue, si voy a ir al médico, tengo hora a la endocrinóloga en dos días más. Que fome es sentirse mal, les juro que es una huevá”, finalizó.