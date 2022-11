Siempre activa nunca inactiva: Nicole “Luli” Moreno contó lo complejo que es entrenar algunas veces

La magnífica modelo fitness, Nicole “Luli” Moreno, confesó a sus seguidores lo cansada que se siente el día de hoy en su entrenamiento diario. Tal como ha detallado anteriormente, la deportista entrena muy frecuentemente, y en la sesión de cardio de hoy no estaba con todas las energías.

Historias Nicole "Luli" Moreno Fuente: Instagram

“Trabajar y hacer lo que más amas es un enorme sacrificio! ¡Hoy siento que no me queda energía! Por más que mi mente sea más fuerte que mi cuerpo”, escribió la icónica deportista en sus historias de Instagram. A pesar de este sentimiento de cansancio, ella estaba fiel a su entrenamiento en la corredora.

Historias Nicole "Luli" Moreno Fuente: Instagram

Es conocida la gran trayectoria de Luli en su carrera deportista y ser regia. Con títulos en Miss Universo FitModel 2021, Campeona FitModel 2021, Campeona Wellness Novicia y Campeona Open 2022.

En el podcast de Pamela Díaz, “Hoy es Hoy”, Luli estuvo de invitada en septiembre donde habló sobre su carrera como deportista y modelo fitness. Yamila Reyna le preguntó si empezó a hacer deporte desde el conflicto que tuvo con Eugenia Lemos que la mandó a comerse los postres.

“No, yo nací deportista, no fue a raíz de eso, me dio lo mismo. Ahí era más voluptuosa, tenía menos masa muscular, me comía los postres, pero ahora me los como menos”, afirmó. Chiqui le preguntó si ya no se come los postres y ella dijo que sí todavía se los come, pero más cuando viaja fuera de Santiago.

“Uno puede comer todos los días de la semana saludable y el día trampa que le decimos comer más, un día a la semana”, agregó. Ante ser consultada si es que va a entrenar los domingos dijo que sí como los grandes deportistas de élite de nuestro país y que admira mucho eso. Así que, ¡Siempre activa, nunca inactiva!