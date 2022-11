Vale Roth: “Yo tuve depresión por mucho tiempo y ansiedad por años, vivo con eso”

La gimnasta y exchica reality, Valentina Roth, confesó a sus seguidores sobre los difíciles periodos con su salud mental que ha vivido durante su vida. Ella realizó una encuesta para ver cuántas personas también han tenido depresión y ansiedad.

“Yo tuve depresión por mucho tiempo, ansiedad uff por años, vivo con eso, como que ya aprendí a vivir con eso. Ya no me dan tantas (crisis), antes no podía salir a comprar a la esquina, me daba susto, me daban crisis de pánico”, confesó la influencer.

Vale Roth Fuente: Instagram

Posteriormente reveló que casi la totalidad de quiénes respondieron la encuesta afirmaron haber tenido dichas enfermedades de salud mental. “Te apuesto que todos dejaron el tratamiento o no se trataron, porque el 91% de la encuesta dijo que sí ha tenido depresión o ansiedad, y lo dejaron por lucas”, sentenció Vale Roth.

“Sí o sí es un tema de lucas. El psiquiatra son 80 lucas, psicólogo 60 lucas, siempre el psiquiatra te deriva a un psicólogo, más las pastillas que te tiran. No, Dios mío, si es un palo mensual por ahí”, terminó.