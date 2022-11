“Felipe Kast está separado hace más de un año”: Diputado Mauricio Ojeda hizo sus descargos por supuesto video filtrado

El diputado Mauricio Ojeda salió en defensa de #FelipeKast tras viralizarse un video que -supuestamente- lo tendría como protagonista, tal como consigna el sitio La Cuarta.

En el registro, difundido en redes sociales, se ve a un hombre al interior de un vehículo, en compañía de una modelo trans. Según los usuarios de Twitter e Instagram, se trataría del ex presidente de Evópoli.

En conocimiento de lo que ocurre en el ciberespacio chileno, donde todos están opinando del video que ya es viral, el parlamentario de la Cámara baja, Mauricio Ojeda reaccionó molesto y utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su parecer.

“Hay muchos personajes de izquierda que son verdaderos carroñeros, unos hipócritas. Quieren funar a @felipekast, en un video que dice NADA”, aseguró Ojeda en su cuenta de la red del pajarito azul.

Además, el ex Gobernador de Cautín aclaró que Kast “primero, está separado hace más de un año; y segundo, están demostrando que son homofóbicos de cartón. Como persona no me pierdo un segundo”, finalizó.

Inmediatamente el tuit del diputado generó reacciones de todo tipo en la red social, donde aún le están respondiendo su comentario.

“No tenía idea que está separado”, “No pierdas tiempo defendiendo a alguien que se puede defender por si mismo”, “No había cachado eso de homofóbico de cartón” y “¿Homofóbicos de cartón? ¿Estás diciendo que hay una forma correcta de ser homofóbico? El nivel de nuestros diputados”, fueron algunos de las respuestas que recibió.

Twitter diputado Mauricio Ojeda