“Yo lo amo”: Michelle Carvalho se hizo inesperado cambio y los resultados los compartió con sus fans

Michelle Carvalho sorprendió este jueves a sus seguidores de Instagram con un inesperado y radical cambio de look, en el que pasó de su tradicional cabellera oscura a una de color rojizo violeta.

La nueva imagen de la modelo fue un proceso que la propia brasileña mostró a través de varias publicaciones en las historias de la red social, donde incluso realizó una breve encuesta para conocer el gusto de sus fans por un cambio de cabellera rubio o rojo.

La nueva imagen de Michelle Carvalho

Finalmente, Carvalho se decidió por una lisa cabellera rojiza violeta que, en sus palabras, fue una decisión acertada.

“El seco de @hc.concept me realizó este cambio de look en @viutychile con la nueva coloración de @moroccanoil_latam que ya está en Chile ¿Qué les parece este rojizo violeta? Yo lo amo y hace mucho quería tener un color que me llenara de luz”, publicó posteriormente la brasileña, quien anticipó que mantendrá informados a sus fans con los cuidados que seguirá para mantener su nuevo color.

La secuencia del tratamiento hecho por Michelle Carvalho. Fuente: Instagram @mrs_carvalho. (Instagram @mrs_carvalho.)

“Estaré probando los productos en mi cabello y les iré contando cómo lo voy a cuidar”, dijo.

El resultado final del nuevo look de Michelle Carvalho. Fuente: Instagram @mrs_carvalho. (Instagram @mrs_carvalho.)

En las últimas semanas, Michelle ha estado en el foco noticioso debido a sus problemas mentales derivados de su mediática ruptura amorosa y los frecuentes ataques de usuarios de redes sociales por su sobrepeso, un tema que tiene más que ver con problemas de salud que a una dieta alimentaria.

“La psiquiatra me diagnosticó con ‘depresión reactiva’, así que estoy haciendo terapia, tomando antidepresivos y con psicóloga”, contó Carvalho.