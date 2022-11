¡Ánimo tía Helhue!: La reconocida abogada reveló que le tiraron malas vibras

La tía Helhue Sukni lamentablemente ya ha estado hartos días sintiéndose bajoneada. En su último video inaugurado por su característico “¡Hola amigos!”, ella contó más sobre su situación anímica mientras se alojaba en un departamento de su amiga en Iquique, a la espera de un juicio presencial que tiene el lunes.

“Ustedes saben que la tía Helhue no está muy bien anímicamente, entonces como la tía Helhue está mal, me dijeron que me habían roto el aura. Yo me imagino que es como una pelota que tengo acá arriba de la cabeza, (esto lo hizo) una persona mala. Una niña que me vio dijo que una mujer mala me mandó una hu** negativa y me rompió el aura”, declaró la abogada.

“Esta aura que tengo yo tengo que romperla, por lo tanto esa hu** que tengo que romper, no sé cómo chucha romperla. Si la hue*** me dijo que yo tengo que reconstruir mi aura, ahora cómo se reconstituyen los auras, la verdad que no sé”, siguió la tía.

Ella intentará sumergirse en el océano para llenarse de buenas energías, “me voy a meter al agua, me voy a meter porque me voy a llenar de agua con sal, llena de sal, para efectos de sacarme la hu**. Tuve que haber traído mis perlas hue***, porque las perlas hay que meterla en agua con sal”, concluyó Huelhue que quiere puro volver a sentirse mejor y que le cueste menos despertar.