Kike Morandé confesó sus intenciones de regresar a la TV: “Me encantaría volver a hacer un programa de humor”

Kike Morandé vuelve a ser el centro de la noticia tras confesar que tiene intenciones de regresar a la pantalla chica, esto luego del término de “Morandé con compañía” en el 2021.

Estos dichos se dieron a raíz del encuentro con Marlen Olivari, instancia en donde hablaron sobre el exprograma y sobre la actual parrilla televisiva.

“Ha cambiado mucho la tele, nos borraron de una plumada. Si yo no me tengo que convencer, se tienen que convencer los que manejan el canal”, aseguró de entrada, y contó que el show se acabó porque no lograron conectar ni entender el proyecto.

“No nos conoció muy bien, sabía que nos gustaba reírnos, y de ahí empezaron con toda la cuestión (…) si llego a un canal con un programa de entretención, no te pescan. Son todas las entretenciones iguales. Bailan, cocinan hasta que se le queman las ollas cocinando”, criticó el exanimador de Mega.

Posteriormente, afirmó que “me encantaría volver a hacer un programa de humor y hacer un programa no tan de cabros, un poquito más arriba. Si el mundo no empezó después del estallido o antes del estallido, es de hace muchos años y pasaban cosas entretenidas”, afirmó.

“Veo uno, y ya me aburro. Sabes lo que me pasa, que programas de conversación hay muchos, y no creo nada. Hasta el más malo es primo hermano de San Ignacio de Loyola, buta que son buenas personas. Todos pobres, todos buenas personas. No es creerle o no creerle, yo creo que es mucho más entretenido por eso le va bien a ese programa de “La Divina Comida”, pero cuando conversan”, reflexionó sobre la actual parrilla.

“Después me meto en problemas”

Marlen Olivari aprovechó de hablar de este encuentro en su programa “Tal Cual”, en donde contó que le planteó al exconductor realizar un programa en conjunto.

“Yo le dije ‘ya po, Kike, pongámonos las pilas, hagamos una cuestión los dos. ¿Qué te importa? Pasémoslo chancho’. Me dijo: ‘Mira, negra, te voy a decir la verdad, yo no tengo filtro, entonces me tengo miedo”, detalló la panelista de TV+.

Sin embargo, la modelo recibió una negativa de Kike Morandé. “Si voy a la tele o voy a un programa, con todo lo que te quiero, te tengo que decir que no, porque no voy a nada, porque meto las patas. Y después me meto en problemas’. Kike es súper espontáneo, dice lo que piensa”, explicó Marlen.