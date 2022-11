“Fui abusada sexual y psicológicamente”: Karen Bejarano reveló cruda etapa de infancia

“Yo fui abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente”. Con esa potente confesión Karen Bejarano dio a conocer en el programa de TVN “Buenas Noches a Todos” el grave abuso que sufrió en su infancia, el cual se prolongó durante cinco años y recién ahora pudo hacerle frente, tras hablarlo con su familia y someterse a una intensa terapia.

”Yo fui abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación y tratar de hacer que en mi vida todo era perfecto, yo empecé a sentir que mi marido no tenía idea de quién era yo, que mi hijo no tenía idea de quién era yo, y que yo no tenía idea de quién era; entonces me vino esta crisis”, confesó respecto al día que decidió contarle a su marido el grave daño que sufrió desde los 9 hasta los 14 años de edad.

“Comencé a vomitar información, porque todo lo que me había pasado cuando era chica empezó a salir de mí. Durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada”.

Sin embargo, tras la dramática confesión llegó el momento de realizar la terapia para trabajar todo el torbellino que le llegó encima.

“Cuando llega este día en febrero y yo empiezo a contar todo esto, en el fondo era una olla a presión porque mi marido no sabía, se enteró de esa forma y me llevaron a urgencias porque yo estaba con un ataque de histeria y cuando llego me dicen que tengo que quedarme internada”, sostuvo.

“Me di cuenta que hablar es sanador; ya el hecho de poder decir lo que te pasa es un proceso que te ayuda a sanarte y no va a borrar lo que te pasó, yo no puedo hacerlo, pero tengo que aprender a vivir con eso, entendiendo que no soy culpable y entendiendo que hay gente que no lo va a entender”, explicó tras internarse durante dos meses en la pandemia.

Quiebre con su madre

Sin embargo, no todo su entorno la apoyó en el difícil momento. Y el alejamiento vino de la personas que más amaba.

“Eso fue lo más duro porque hay gente que uno no espera (...) Que mi familia lo hiciera no cerraba y me hizo caer en una depresión porque era mi principal miedo (...) Sentía que iba a perder a lo más importante, que era mi mamá. Tenía esa sensación de que podía pasar y pasó”, dijo.

El diagnóstico de los especialistas concluyó que fue estrés postraumático severo con una depresión aguda que en aquel momento estaba acompañada de pensamientos suicidas.

Actualmente, “sigo con terapia, sigo con mi psiquiatra y con psicólogo porque es algo que de verdad yo tengo que trabajar a diario, ya sea el tema de la inseguridad, el amor propio, el conectar con el presente, dejar de vivir del pasado, entender que hay gente que no entendió lo que me sucedió y que la gente a la que yo amaba mucho no pudo con esta información y no supo qué hacer con ella y tomaron a lo mejor el camino más sencillo, que es seguir con su vida”, indicó.