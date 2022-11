“Me voy a preocupar de mí”: Angélica Castro contó la firme sobre su ausencia en la Teletón 2022

Angélica Castro fue una de las grandes ausentes en la última Teletón por un motivo que -a última hora- ella misma explicó en sus redes sociales. En esa oportunidad aseguró que su salud no andaba bien por culpa de un “cálculo renal”.

“Con mucha pena, les tengo que contar que este año no podré estar en la mesa digital de la Teletón. Estoy en la clínica (no es nada grave), pero estoy en observación por un cálculo renal”, dijo la animadora un poco antes de iniciar la cruzada solidaria, desarando una serie de teorías con respecto a las verdaderas razones que la hacía no estar presente.

Sin embargo, unos días después reapareció en su Instagram agradeciendo los mensajes de apoyo y asegurando que ya se encontraba bien de su problema de salud. Uno que muchos no entendieron bien y por lo mismo la animadora decidió explicar en detalle lo que le había ocurrido.

Finalmente, este lunes, a través de un live que realizó junto a la actriz María José Prieto, Angélica Castro contó la verdad de su ausencia, tal como consignó el portal MiraLoqueHizo.

“Lo quiero decir porque es muy importante para que sepan. Yo pensé que era un cálculo al riñón y empezaron a hacer exámenes y se dieron cuenta que no”, reveló la ex esposa de Cristián de la Fuente y agregó que “tenía una malformación en el uréter que estaba escondido como a la altura del riñón, entonces claro uno bota sangre”.

Después, detalló que “me operaron, cauterizaron, estuve en la clínica varios días, me dieron una semana de reposo y hoy estoy de alta, media relativa porque tampoco es que puedo seguir al ritmo que a mi me gusta”.

Finalmente, la ex conductora de Aquí Somos Todos, comenzó a cambiar la forma en que se preocupa de sí misma: “Ahora estoy sanita y me voy a empezar a preocupar también de mí, porque creo que a veces el cuerpo uno deja de escucharlo, y uno lo habla, lo escribe, pero es fácil olvidarlo”.

