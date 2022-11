“Estoy pasando una situación muy complicada”: Mauricio Medina reveló que perdió un dedo del pie debido a la diabetes

Mauricio Medina, más conocido como El Indio, del dúo humorístico Dinamita Show, publicó un triste mensaje en su Facebook durante la tarde de hoy. En el texto, dio a conocer que uno de sus dedos del pie tuvo que ser amputado, producto de la diabetes que sufre.

“Hola a todos, amigos y enemigos, quiero agradecer a todos por la preocupación y los llamados, les informo que mi dedo amputado ha ido evolucionando muy bien y que agradezco todos lo cuidados brindados por todo el equipo del hospital El Pino. Y también a mis colegas que en su momento me llamaron gracias de todo corazón” , dice el texto publicado durante esta tarde en su cuenta personal de Facebook.

Sus palabras publicadas durante esta tarde de martes complementan el texto que posteó hace un par de días, momento en que llegó al recinto médico: “Amigos y enemigos: desde hace una semana estoy pasando una situación muy complicada, la cual tiene muy preocupada a mi familia y muy triste a mi”, aseguró.

Además, explicó, por qué hizo pública esta situación; “Hoy decidí contarlo porque se que pronto va a llegar a sus oídos y prefiero que sea de mi boca. Hace cuatro días que estoy hospitalizado producto de la amputación de uno de mis dedos del pie”.

En esa misma línea, el Indio agregó: “Hoy decidí contarlo, no para que sientan pena, ni para pedirles dinero, solo con la intención de que tomen conciencia de lo delicado e importante que es el cuidado y prevención de esta silenciosa enfermedad (diabetes). No me interesa dar entrevistas de ningún tipo, todo lo que tenga que contarles lo haré a través de mis redes sociales, de ante mano muchas gracias por leer y estamos en contacto”, sentenció.

Facebook Mauricio Medina