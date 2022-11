“Han funcionado como el forro”: José Miguel Viñuela lanzó un furioso reclamo en redes sociales

José Miguel Viñuela protagonizó este martes un particular día de furia en sus redes sociales luego de enfrentarse a un inesperado problema durante la emisión de su último Live de Instagram.

La rabieta del animador del programa “Tal cual”, de TV+, se dio mientras realizaba su programa “Desde mi cocina con la Nené”, streaming que habitualmente conduce junto a su asesora del hogar, Jeannette Vilches.

Los problemas para Viñuela llegaron desde el primer momento de la conexión a la red social, ya que en palabras del animador, la plataforma le rechazó en varias oportunidades su solicitud de iniciar el streaming.

La rabieta de José Miguel Viñuela

“Estoy realmente empelotado, estoy furioso. Amigos de Instagram, les quiero decir que han funcionado como el forro en el último tiempo”, denunció el comunicador, quien con evidente molestia incluso enumeró los inconvenientes que ha tenido últimamente con la aplicación: “Se caen, eliminan la cuenta y no dan ninguna explicación. Hacen lo que quieren chiquillos”.

Nos fuimos cortados de Instagram y no tenemos ninguna explicación. — José Miguel Viñuela

“Se cayó la transmisión (...) de verdad. ¡Pónganse serios alguna vez! Instagram, den alguna explicación o no sé para qué nos hacemos una cuenta para transmitir. ¡No pues, la cosa no es así!”, insistió el animador, quien en ese momento contestó indignado a la cantidad de consultas que sus seguidores le hicieron en dicha publicación.

“Nos cortaron las transmisión y no sabemos por qué, no hemos hecho nada. Pero ahí volvimos a los 400 espectadores de inmediato (...) nos fuimos cortados de Instagram y no tenemos ninguna explicación”, finalizó Viñuela, quien por varios minutos de su interrumpido Live no se recuperó del inesperado incidente.