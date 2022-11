Perla Ilich se aburrió de Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos: “Me llamaron gorda ignorante, gitana cul** sin estudios”

Perla Ilich ya está cansada de los cahuines, esto después de que Adriana Barrientos afirmó en “Zona de Estrellas” que la exchica reality le habría hecho magia negra a ella y a Daniela Aránguiz durante las grabaciones de “El Discípulo del Chef”. Según la “Leona”, este “trabajo” habría sucedido justo antes de que ella terminara con un chico y que Daniela se separara.

Ilich salió a defenderse nuevamente de estas acusaciones en una publicación de Instagram. Ella subió un extracto de su participación en “Pero con Respeto”, en donde se refirió a la situación con Daniela, deseándole que le vaya bien. “¡Basta de circo por favor! Dejaré este post 24 horas para que ya corten el tema, y dejen de ensuciar mi imagen porque tengo hijos y no quiero más”, comenzó.

“Estoy ya un poco chata de que dos mujeres con mucha maldad, mientan tanto sobre mi persona, ya me han hecho bastante daño. Renuncié a un sueño en un programa de cocina por mi estabilidad y tranquilidad. Me llamaron gorda ignorante, gitana cul** sin estudios”, continuó.

“Daniela lo que uno cosecha es lo que recibes y yo no te deseo el mal al contrario, deseo que te des cuenta que hablar mal de otras personas y lo peor de una mujer (...) no me culpes de tu vida porque llevas años viviendo mal”, comentó Perla sobre la separación de Daniela con el Mago Valdivia.

“Adriana también ten conciencia que todo lo malo se devuelve y mi amor eso se llama karma, no magia negra. Cuando uno tiene hijos tiene que tratar de dejarle algo bueno en la vida y ese bueno no es solo plata, es una vida donde te recuerden por lo que fuiste, no por hablar mal de alguien para llenar tus bolsillos y estar 5 minutos en la TV”, escribió Perla

“Yo soy una feliz mamá de tres trabajadoras comerciantes, me he sacado la ctm por que nadie me ha dado nada. Soy y seré feliz haciéndolo, yo solo las dejé a ambas en manos de Dios y del tiempo nada más”, terminó la exchica reality.

Una icónica mujer que también ha tenido un pasado muy mediático, Vale Roth, le ofreció su apoyo en los comentarios de su publicación. “Te apoyo todo el rato Perlita hermosa!! Pero siempre tienes que tener en cuenta de quién vienen los comentarios y si realmente vale la pena caer en su juego. Un abrazo grande, sigue vibrando alto”, le escribió.