“Sigo luchando con estas ratas”: La Rancherita acusó a su ex de destrozar su auto

Carolina Molina compartió un polémico video en sus redes sociales, durante la tarde de este miércoles. Tal como consigna el sitio MiraLoQueHizo, en el registro habla sobre su expareja y cómo es que este se quedó con el auto que ella tenía.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, la cantante conocida como La Rancherita dijo: “Hablando de ratones juleros ya que a todas nos pasa y quiero compartirlo de verdad, no es para victimizarme...mal ojo a lo mejor tengo no sé”.

El tema es que “acabo de recuperar un vehículo que tenía secuestrado mi expareja hace mucho tiempo y no me lo quería pasar porque quería que le pasara plata por las invitadas a comer, por los regalos que me dio en el pololeo”.

Como si esto fuera poco, además aseguró que este sujeto también estuvo haciendo duras acusaciones en su contra. “Obviamente se llena la boca hablando de que soy estafadora, aprovechadora y me tenía uno de mis autos, que compre con mi esfuerzo, me lo entregó en pésimas condiciones, chocado, con parabrisas trizados, así de fino”.

Después, igual recordó la polémica con el otro hombre. “Más encima otro expololo que era mi mánager, hablando como si siguiera trabajando conmigo, me llaman productores que hablan con él y él les dice que no estoy disponible, y le ofrece a otra chica y a otra banda que nadie conoce. Hasta el día de hoy sigo luchando con estas ratas”, juró.

Revisa aquí los descargos contra sus ex de La rancherita.