“¡Tenga lo que tenga la tía Helhue durará!”: La abogada recibirá los resultados de su biopsia

La tía Helhue Sukni, conocida como “la abogada de los narcos”, subió un nuevo video a su cuenta de Instagram, donde entregó más detalles sobre los exámenes de su pierna. Ella ya se realizó la biopsia, y está en la espera de sus resultados, los cuales estarán hoy día.

“Hoy día (ayer) me saqué el parche de mi herida porque hoy día me tengo que sacar los puntos, qué horrible me quedó, miren los puntos horribles que me dejaron (...) Como la callampa el doctor que me los hizo, horrible me dejó los puntos, horroroso”, comentó la abogada.

Ella mencionó que estaba con ropa de verano con una blusa liviana y una falda, ya que quiere que se seque la herida de su pierna ocasionada por la biosia.

“En definitiva no puedo hacer gimnasia, tres semanas sin poder hacer gimnasia por el tema de la biopsia que mañana (hoy) estarán el resultado definitivo del oncólogo. Ya, pero qué hu**, ¡Tenga lo que tenga la tía Helhue durará!”, exclamó la abogada quien estaba bailando para tomarse la noticia con buenas vibras.