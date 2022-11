Cathy Barriga reaccionó a los dichos de Neme en el matinal de Mega: “Sí existe la posibilidad de querellarse”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, salió a defenderse en sus historias de Instagram, después de los dichos del actual edil de la comuna Tomas Vodanovic y el animador José Antonio Neme en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”.

Vodanovic habló sobre los problemas que trajo la administración de Barriga, quien está siendo investigada por la Contraloría General que objetó el pago de 100 millones hechos por la Municipalidad de Maipú.

Esto despertó la rabia de Neme, quien declaró que “mientras su ex comuna no tiene capacidad de invertir en algo como el agua, usted le pagaba a una persona para que fue a bailar”.

La defensa de Barriga

Cathy Barriga partió su defensa mencionando que le avisaron por interno que estaban hablando de ella en el matinal de Mega. Ella aprovechó la oportunidad para criticar a su sucesor en el cargo, quien afirmó no ha realizado mucho en el cargo, y debería tener más logros.

“Este debe ser el único caso en que un alcalde le dé problemas y preocupaciones a la comunidad y no soluciones, es demasiado. Creo que ya van dos años que está en el cargo, y como dicen por ahí ‘otra cosa es con guitarra’, comentó.

“Creo que, con todo el dolor de mi corazón, Maipú perdió una mamá que se preocupaba de sus necesidades, de las más pequeñas a las más grandes, y ganó un hijo. Un hijo que se tiene que asesorar y que no tiene las competencias que le dan preocupaciones de la comunidad, que lo encuentro vergonzoso”, continuó.

Después, se dirigió a Mega dejando en cuenta que está en un juicio por injurias y calumnias, por lo que entiende la supuesta odiosidad en la que se refirieron a ella. “Muestran imágenes (de la exalcaldesa) bailando que, además, no tienen nada malo, pero crean un personaje y una realidad. Así como yo bailo, me imagino que el alcalde juega a la pelota, corre o anda bicicleta y nadie dice nada. La actividad física que uno realice no tiene nada que ver”, agregó.

“Y cuando hablen las personas que son líderes de opinión, háganlo con responsabilidad, porque sí existe la posibilidad de querellarse. Aunque puede ser agotador, a veces es necesario hacerlo, porque finalmente la gente es muy inteligente sabe diferenciar la odiosidad de la verdad”, terminó.