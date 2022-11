“Fue muy terrible”: Fran Conserva contó cómo afectó el Covid-19 a su hermana Claudia

Este miércoles en Milf, Fran Conserva contó detalles de los difíciles días que atravesó su hermana Claudia cuando la afectó el COVID-19, virus que la atacó en plena lucha contra su cáncer de mama.

Recordemos que Claudia está luchando contra el cáncer que la tiene delicada, pero avanzando, según ha dicho su marido Pollo Valdivia, el mismo que reveló recientemente que ella también se había contagiado de Covid.

Según consignó el portal Página 7, la panelista del espacio de TV+ agradeció las muestras de cariño para su hermana y dijo que “Quería agradecer la preocupación de toda la gente y los mensajes que han llegado”.

Acto seguido, confirmó que Claudia se había contagiado de Covid, pero “Lo superó, para tranquilidad de la gente. Está bien. Es una inmunda, porque me lo pegó ella a mí, por eso yo tuve. No sabemos dónde se lo pegó, porque sale repoco”, agregó entre risas.

Incluso, detalló cómo la afectó el virus. “La dio vuelta, fue muy angustioso, muy terrible para ella y todos como familia. De verdad, la agarró súper fuerte, además tuvo una insípida neumonía. Fue bien jodido”.

Fran también se disculpó con sus compañeras de trabajo. “Perdón si a veces ando media bajoneada, pero ustedes me conocen, me afectan mucho las cosas que le pasan a la Claudia. Para mí ella es mi alma” y finalmente, dijo que ella no habla más del tema “porque respeto mucho lo que ellos quieran contar, ya habrá el momento de decir todo”.

[ LEE TAMBIÉN: Pollo Valdivia confesó que Claudia Conserva se contagio de Covid-19 en medio del tratamiento de su cáncer ]