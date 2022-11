Viral: Joven con autismo se emociona al encontrar su primer trabajo

Nuevamente se viralizó un tierno video a través de TikTok. Este es el caso de una chica con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que cuenta emocionadamente que logró encontrar su primer trabajo, en una florería; es amante de las flores.

“Hola, soy Bella, soy autista, y mañana comienzo mi primer trabajo. Había estado sufriendo mucho tiempo porque no podía encontrar un trabajo y al fin encontré un trabajo, y es en una florería. Me ilusiona mucho porque me gustan mucho las flores” , así comenzó diciendo la chica de 22 años.

“Estoy emocionada, por mi trabajo mañana ¡Dinero, qué emoción! Solamente el 30% de autistas tienen trabajo, entonces me considero muy privilegiada en este momento. Gracias universo”, concluyó Bella.

Este lindo viral dejó miles de comentarios en la plataforma china: “¡Felicidades! Mucha suerte, corazón”, “Si te puedo ayudar con algo me dices, yo soy florista”, “Qué alegría lo de tu trabajo. Mucho éxito”, “Me gusta mucho la manera en la que explicas las cosas”, “Felicidades, linda”, “Cuéntanos cómo te fue en tu primer día. Muchos éxitos” .

El viral en el perfil de @beestoybox cuenta con más de 4.7 millones de reproducciones, 853 mil me gustas y sobre 5.500 comentarios.