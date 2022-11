Belén Soto se refirió a la relación abusiva que sobrevivió: “Yo era una niña y crees que eso es el amor”

La influencer Belén Soto estará junto a su mamá Carolina Infante, la icónica presentadora de “El Tiempo” en Canal 13, en el programa “Todo por ti” de Cecilia Bolocco. Este espacio que reúne a madres e hijos para hablar de su relación, emitirá su próximo capítulo este domingo.

Soto habló sobre la relación abusiva que sufrió a los 15 años a manos de un hombre depredador, que le doblaba la edad. “Él era 15 años mayor y me hizo hacer muchas cosas que no puedo contar. Me hizo normalizar muchas cosas que no son normales. Que él podía estar con otras mujeres porque yo no era suficiente, y eso yo lo tenía que aceptar”, contó.

“Yo lo tenía que mantener en secreto, no le podía contar a nadie. Me tenía que alejar de mis amistades, de los hombres, de mi familia, los tenía que poner en contra”, agregó. Belén también comentó que le impuso diversas reglas: que no podía contarle a nadie de su relación, no podía tener amigos hombres, tenía que mandarle foto antes de salir para ver su vestimenta, entre otras.

“Durante los primeros meses me convertí en la mejor mentirosa, él me decía lo que tenía que decir, cómo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que disfrazar. Se convierte al final en un Dios y dependes todo lo que haces de lo que dice esa persona (...) Yo era una niña, entonces te lo crees todo, y crees que eso es el amor”, sostendrá Belén, quien sobrevivió esta relación, pero tuvo que lidiar con depresión y desórdenes alimenticios debido al abuso al que fue sometida.