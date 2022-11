Carolina Infante recordó el horrible abuso de su primer esposo: “Me dijo que me iba a destruir”

La icónica presentadora de “El Tiempo” de Canal 13, Carolina Infante, estará presente en el siguiente episodio de “Todo por ti” animado por Cecilia Bolocco. La actriz, junto a su hija influencer Belén Soto, hablarán de su relación y los horribles episodios que han pasado, como las relaciones abusivas en la que estuvieron.

Infante relató cómo fue su matrimonio con el papá de su hija, quien era muy violento y abusivo con ella. “Él era muy celoso. Siempre era ese el problema, yo era 16 años más joven que él. No pude seguir haciendo teleseries porque a él no le gustaba que me diera besos en las teleseries”, comentó.

Incluso en el día de su matrimonio, ellos discutieron toda la noche, “y yo decía ‘¿Por qué no vi las señales?’. Pero decía que las cosas se iban a resolver”, contó Carolina. Ella confesó que la relación con el paso del tiempo, solo empeoró. “Era agresivo verbalmente, y me llegó a pegar varias veces”.

“La última vez que me agredió me fui a trabajar a hacer ‘El Tiempo’, después pasé a Carabineros, y ellos me acompañaron a buscar mis cosas y a buscar a mis hijas. Le entregué mi anillo, le entregué las llaves de la casa y me fui con un bulto de ropa”, continuó Infante.

Este horroroso episodio no tuvo fin con esta denuncia, él continuó con sus amenazas y las repercusiones de su abuso siguió a su familia por años. “Él me amenazó, me dijo que por lo que estaba haciendo me iba a destruir, me iba a dejar sin hijas y sin trabajo. Fueron muchos años muy difíciles de ahí en adelante, en varios sentidos”, relató.

“Él hizo harto daño, no sólo a mí, a las niñitas también. Se vieron afectadas y eso es lo que yo no quería”, concluyó Carolina acerca del hombre que falleció de cáncer en 2011.