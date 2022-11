“Ex niño poeta” revela negativa que tuvo con Don Francisco: “No quiero ir con ese caballero”

Quien fuera conocido en su momento como el “Niño Poeta”, reveló una historia desconocida hasta el momento y que tiene que ver con Don Francisco. Jorge Rivas conversó con Ignacio Franzini, en su programa “El Chile que viene”.

La Cuarta recogió las declaraciones del ahora joven. “Con Don Francisco hay una historia bien interesante. Yo me porté pésimo con el caballero. Me llevaron a conocerlo a Canal 13 y yo me porté pésimo”, dijo Rivas.

“Me quería llevar a Estados Unidos, mi mamá re entusiasmada, y yo no, le decía que ‘no quiero ir con ese caballero’. Me dijeron ‘sácate una foto con él’ y yo dije ‘no sé, preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera’”.

“Lo hice porque, las primeras veces que pude acceder a internet, vi una entrevista que le hizo a un niño mexicano. A mi parecer, lo ridiculizó bastante. Estaba de acuerdo con que me ridiculizara la gente, el público, millones de personas, pero nunca Don Francisco”, explicó.