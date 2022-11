“Me saqué la recon...”: Exclamó Cecilia Bolocco al mostrar fea lesión que se ganó en accidente doméstico

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco preocupó a sus fans al comentarles el reciente doméstico que sufrió y le dejó una dolorsa lesión, tal como ella misma aseguró.

Bolocco Cecilia explicó el momento que sufrió al iniciar un nuevo live de Instagram que suele realizar desde su cuenta personal. Según la diva, todo sucedió este miércoles después de hacer una de sus transmisiones, porque se puso a correr para todos lados tras olvidar muchas cosas que tenías que hacer, entre esas cocinarle a su esposo Pepo Daire y a su hijo Máximo Menem, tal como consignó el sitio La Cuarta.

Cuando por fin decidió prepararles la comida, notó que su hijo retaba a su perrita “Lola”, la cual intruseaba la despensa donde guardan los alimentos y se dieron cuenta que la mascota había encontrado una araña pollito.

“Yo pensé que se estaba comiendo el arroz o algo… jamás me imaginé que se iba a querer comer una araña pollito (…) Y yo que estaba parada recogiendo o los platos me doy vuelta y salgo así y me entierro la punta de la isla de la cocina y me quedó un moretón que no les puedo explicar lo feo”, reveló mostrando el moretón a la cámara.

“Me saqué la recontumelia porque me enterré no sé si fue la punta del mesón o si fue el tirador de un cajón o algo y eso fue lo que me pasó”, explicó a sus preocupados seguidores que no paraban de mandarle buenas vibras.

[ LEE TAMBIÉN: “Ya es todo un hombre”: Cecilia Bolocco contó orgullosa el logro de su hijo Máximo ]