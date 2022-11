Numerosas críticas recibe el cantante Maluma por su participación en el Mundial de Catar 2022

Una ola de críticas ha recibido el cantante urbano de Colombia, Maluma, debido a que confirmó su participación en el Mundial de Catar 2022 que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre con el partido inaugural entre el anfitrión, Catar, y la polémica Selección Ecuatoriana.

A “Maluma baby” –dueño de éxitos como “Cuatro Babys” y “Hawái”– no le importó los cuestionamientos que ha recibido el país musulmán , acusado de vulnerar derechos humanos de sus habitantes. Famosos como Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira le dieron un rotundo “no” a formar parte del espectáculo.

“¡Colombia sí va al Mundial! Vamos a cantar en el fan event la canción oficial de @fifaworldcup #TukohTaka. Ya nos vemos, Qatar ¡Que viva la fiesta del fútbol!”, señaló el artista.