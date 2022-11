“¿Para qué me sigues?”: Cristián de la Fuente revela proyecto y recibe críticas que lo sacan de quicio

Aunque ha tratado de llevar una actividad normal en sus redes sociales luego de su polémica crisis matrimonial con su esposa, Angélica Castro, al actor chileno Cristián de la Fuente siguen llegándole críticas y cuestionamientos de algunos usuarios de las plataformas, como las que tuvo luego de anunciar su futuro proyecto y que motivó su inmediata y airada respuesta.

Fue en una publicación de Instagram donde el actor dio cuenta este jueves que a pesar de las pocas semanas que tendrá para prepararse -siete en total-, participará del Ironman de Pucón 2023, un desafío que espera completar “aunque llegue último”.

“Ayer (miércoles) hice una encuesta en mis historias esperando que todos me dijeran que no y fue al revés (...) voy a hacer una locura. A prepararme en solo siete semanas para el @ironman70.3pucon. No va a ser mi mejor carrera, voy a sufrir más de lo normal y me va a costar mucho (...) pero así son los grandes desafíos (...) son los que cuestan. Y aunque llegue último voy a llegar antes de todos los que no se atrevieron (y yo era uno que no se atrevía). Vamos a comenzar este 2023 con otra energía. Una energía positiva”, anunció De la Fuente, quien con su ejemplo buscó motivar a sus seguidores de la red social.

“Los invito a abrazar sus desafíos e ir por esas metas. Hagámoslo juntos estas siete semanas. Pónganse un desafío y motivémonos entre todos. Usemos las redes sociales para algo positivo. No para ‘tirar mala onda’, sino que para contagiarnos de buena onda. Apoyémonos virtualmente y logremos nuestros objetivos juntos. #vamosquesepuede”, agregó el actor, cuya publicación alcanzó un alto impacto entre sus poco más de un millón 400 mil seguidores.

Algunos de ellos, con palabras de ánimo para el nacional, donde varios destacaron su actitud de prepararse para un desafío importante a su edad (tiene 48 años) y otros que le agradecieron el motivarlos a realizar deportes (“eso, me falta alguien que me motive. Por lo menos empecé a hacer gimnasia en las mañanas. Éxito para el que se atreve”, de @jessicasadye; o “yo hice lo mismo, me inscribí a una corrida para este domingo y hace cuatro días empecé a trotar. Sé que no estoy preparada, pero lo haré porque quiero vivir la experiencia y por mi salud mental. Me está gustando trotar”, de @valery.doc).

La molestia de Cristián de la Fuente

Sin embargo, y tal como viene siendo una constante en sus últimas publicaciones de la plataforma, hubo varios que le recordaron sus más recientes polémicas y crisis matrimonial para fustigarlo luego de su anuncio.

“¿Por qué pierdes tiempo haciendo estos videos? Son muy pocos los que lo valoran. Tú ahora eres una persona non grata”, le comentó el usuario @_muy_yoyo, cuyos cuestionamientos fueron respaldados por más seguidores del artista.

Como el de @evelyn.morales7, quien acusó de “arrogante” a De La Fuente. “Te ves muy viejo y no sé porquó, pero noto arrogancia en tu ser. Puede que me equivoque, pero eso proyectas”, publicó.

En la misma línea, otros, como @roberto_sepulvedaspp, fueron más allá y aseguraron que el actor buscaba con estos posteos un “lavado de imagen. Cadem dice que tienes el 2% de aprobación”.

Sin embargo, fue la publicación del usuario @willyvildosola la que acabó con la paciencia de Cristián.

“Has lo que quieras. A nadie le interesan tus andanzas, no aportan, no enriquecen y sólo demuestran tu enorme vacío interior”, escribió el seguidor de De la Fuente, quien recibió la pronta y lapidaria respuesta del actor nacional.

“¿Para que me sigues y pierdes el tiempo contestándome? Siga de largo no más. Si a nadie le interesa (...) no pierda tiempo”, cerró.