“Me dio miedo”: Naya Fácil salió arrancando de la cita con un chico que tenía un peculiar trabajo

La reconocida e icónica influencer nacional, Naya Fácil, le contó a sus seguidores que una vez salió con un chico que tenía una peculiar línea de trabajo. El joven en cuestión trabajaba en la morgue, lo que le puso los pelos de punta a nuestra Nayita.

“Me acordé que una vez salí con un loco que trabajaba en la morgue jajajajaj, nunca más volví a salir con él, me dio miedo”, escribió la influencer en una historia antes de explayarse.

Un seguidor le preguntó si es que el chico en cuestión estaba vivo, lo que le cayó en gracia a Naya. “Lo que me preguntan, ya no me asusten. Sí obvio si nos juntamos y era rubio, ya no me digan que era mentira, porque yo sé que era real”, se rió pensando que pudo haber sido una aparición.

“Me dio miedo, yo no sabía en qué trabajaba ni nada, nos juntamos y le dije ‘¿En qué trabajai tú?, y él me dijo ‘no, yo trabajo en la morgue’. Me empezó a contar todo lo que tenía que hacer y yo dije, ‘¡Ay no no noooo!”, contó a sus “facilines”.

“Yo en ese momento, cuando me estaba hablando, pensaba ‘la última vez que salgo contigo en la vida’. A mí me da miedo, de verdad”, comentó. Después le comentaron que no sea prejuiciosa y Naya saltó al tiro a aclararlo, “no, yo soy lo menos prejuiciosa que hay, no me confundan las cosas, no es por eso ni nada. Yo creo que caleta en las energías y en esos ambientes no creo que haya buena energía.

Naya Fácil historias Fuente: Instagram

Naya Fácil historias Fuente: Instagram