Ex “Calle 7″ se salió de OnlyFans aunque ganaba hasta $7 millones mensuales

Ganar un suelo de ingeniero es un sueño para mucha gente, pues se trata de un monto que fácilmente puede superar varios millones de pesos. Pero ese no es el caso de el exintegrante de “Calle 7” Matías Gil. Pues según contó en LUN, gracias a sus fotos hot podía recibir hasta 7 millones de pesos mensuales en OnlyFans. A pesar de eso, decidió salirse de la plataforma.

Gil dijo en entrevista que había dejado su trabajo como ingeniero para aprovechar su éxito en OnlyFans: “El retorno que me daba era mucho más de lo que esperé. Sentía que me estaba cansando y gastando en la otra pega, y ya tenía todo para estar bien económicamente”.

Finalmente, decidió salirse por un tema amoroso y también profesional. “Tuve un quiebre con una pareja que me acompañó en toda esta etapa del OnlyFans. Además, me llegaban dólares y yo no subía nada, no tenía ganas de subir contenido porque me recordaba a esa pareja. También empecé a incursionar en un proyecto musical que tengo y empecé a desmarcarme de la plataforma”, dice sobre Matismile.

Por otro lado, tuvo costo personal, especialmente con respecto a su familia conservadora y católica: “Tienen negocios y les va súper bien, entonces no entendía cómo no estaba ejerciendo cómo no estaba ejerciendo como ingeniero y me dedicaba a subir fotos en pelotas. Como que se sintieron avergonzados por ser yo un poco más osado”, explicó.

