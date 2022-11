“Le mete firme a los videos”: Gianella Marengo denunció suplantación de identidad en TikTok

Gianella Marengo es activa en redes sociales, por ahí se comunica con sus fans y va informando, sobre todo en redes sociales, sobre sus últimas novedades.

Durante esta tarde subió una historia de Instagram donde hizo una grave denuncia. resulta que una usuaria se hace pasar por ella en TikTok, donde sube constantemente videos, incluso más que ella misma, tal como consignó el sitio MiraLoqueHizo.

En la ciberdenuncia de Gianella se puede leer lo siguiente: “Mi impostora le mete firme a los videos, pero que heavy igual. ¿Qué se hace en estos casos?”, escribió claramente consternada Gianella Marengo, quien además evidenció el perfil de la cuenta falsa que tiene 15 mil seguidores y 136 videos posteados, incluso más registros audiovisuales que el de ella, donde tiene apenas 16. Por eso, Gianella escribió: “Mi impostora en Tik tok tiene casi más seguidores que yo”.

De todas maneras, Gianella sigue con su vida muy entusiasmada, porque por estos días se encuentra pensando en su futuro laboral cuando regrese a Chile desde Italia, donde se encuentra viviendo actualmente: “me quedo un rato porque además estoy con un proyecto filete que me tiene en llamas. En verdad un par, y no es en TV sino en lo que más me gusta”.

En otra publicación de sus historias de Instagram explico que “estoy trabajando en un proyecto muy bacán que me tiene muy feliz y sé que a mi 75% de mujeres seguidoras también”.

