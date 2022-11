Mujer descubrió que su esposo le fue infiel con otro hombre durante nueve años de matrimonio

Mediante TikTok una chica relató cómo supo que su esposo le fue infiel –con otro hombre– durante sus 9 años de matrimonio. Llevaban una vida feliz y tuvieron dos hijas.

Pese a que no era evidente su engaño, la usuaria comenzó a notar que su esposo le mentía, ya no era el mismo con ella, y también, varios conocidos le advirtieron sobre su marido.

“Cuando lo agarré en la movida, que fue como me di cuenta, jamás pensé que fuera con un hombre”, señaló la tiktoker.

“Empecé a sospechar que me engañaba. Me voy a su trabajo –porque ya era demasiado– y dije yo ‘bueno, voy a ver que esté trabajando‘, pues no: me estaciono y de repente lo miro que sale, y yo dije ‘¿va a salir con una vieja? Mi sorpresa es que sale con uno de los empleados hombres, entonces yo dije ‘evidentemente se van a tomar, se irán con unas viejas‘, se los juro que jamás me pasó por la mente nada entre ellos ”, agregó la señora en una serie de videos que publicó.

Este video, que se hizo viral, tuvo cientos de comentarios: “Qué fuerte”, “Qué situación más difícil”, “Admiración para ti”, “Qué bueno que sepas perdonar y sepas amar”, “En este mundo pasa de todo”, “También descubro que mi ex era gay”, “Pensé que era la única”, “No hay peor ciego que el que no quiere ver” .

El video que más se viralizó de las tres partes que subió @mariselaruizsinaloa, cuenta con más de 752 mil reproducciones, 11 mil me gustas y 253 comentarios.