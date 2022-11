Cliente denuncia que guardia de supermercado lo registró de forma ilegal y lo amenazó con “cargarlo”

Esta tarde se comenzó a viralizar una denuncia de un cliente de Tottus, que pasó un mal rato durante la tarde de este lunes en el recinto de Nataniel Cox. “Les quería enseñar a hacer helados ‘cubos’ a mis hijos. Para facilitar la tarea fui al Tottus en Nataniel en la esquina de mi casa a comprar un embudo. No había así que devolví y salí. No me acerqué a ninguna góndola, no toqué nada. Al salir un guardia me acorraló”, comienza el relato del hombre en redes sociales.

“Me pisó y me empezó a meter las manos en los bolsillos. Lo increpé y le pregunté por lo que estaba haciendo. Todo delante del público presente. Me dijo, en presencia de otro guardia ‘quieres que te cargue? yo mismo llamo a los pacos contigo cargado’ Mientras metía sus manos en mis bolsillos. Le dije, esto es ilegal y un abuso, llama a Carabineros o llévame a una sala a registrarme. Se negó. Pedí nombres para estampar el reclamo formal. No los dan. Para la denuncia formal en Carabineros, tampoco los dan”, prosiguió el relato.

“Pude hablar con el ‘prevencionista de pérdidas’ que ‘al parecer’ reemplazaba al Jefe de Local. Tampoco tiene nombre y no los dan. Pedí las cámaras para acreditar este abuso y señaló que sólo mediante Fiscalía, fui a la 4ta Comisaría de Santiago y no toman la denuncia por ser de competencia ‘Civil’ Ahora me da susto ir a el supermercado porque un guardia ‘pato malo’ podría ‘cargarme’ con alguna falsa evidencia mientras voy a comprar”, precisó.

Tottus responde

Publimetro se contactó con la cadena de supermercados y precisaron que “en relación a los inaceptables hechos ocurridos en Tottus de Nataniel Cox, de inmediato iniciamos una investigación interna que estableció que el guardia de seguridad incumplió con los estrictos protocolos establecidos para garantizar el respeto absoluto a la integridad de las personas”.

“Por ello, ordenamos a la empresa externa a cargo del personal de seguridad remover al guardia involucrado. Paralelamente, contactamos al cliente afectado para ofrecer las disculpas e indicarle las medidas tomadas para evitar que una situación como esta se repita”, informaron.