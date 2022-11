“Judas que estaba al lado mío...”: Helhue Sukni se molestó con su hija por contarle al doctor que fuma y toma

Helhue Sukni acostumbra a contar muchos aspectos de su vida a sus seguidores, y esta vez reveló que aún tiene intenciones de someterse a procedimientos estéticos, por lo que sigue visitando algunos médicos. Sin embargo, una de sus hijas la delató con uno de los profesionales sobre su poco sano estilo de vida.

“Les tengo que contar que el otro día le dije a la Bombona que me acompañe donde un doctor para que me operara, entonces el doctor me pregunta: ‘¿Y usted fuma?’ y yo nooo, yo no fumo, entonces Judas que estaba al lado mío le dijo: ‘Doctor mentira mi mamá si fuma’, cuéntale a los amigos lo que hiciste”, inició su relato la abogada.

Posteriormente, su retoña contó su versión de la historia: “No, ni se arrugó, el doctor estaba anotando todo y le dice ‘¿usted fuma?’ y ella no, ni se arrugó y yo la miro y después le pregunta ‘¿y hoy tomó?’ y ella no, entonces le dije mentirosa mamá, le tienes que decir al doctor y me empezó a tratar de ‘marico..., traidora y judas’”, recordó.

Finalmente, Helhue comentó que tal vez la operen durante este fin de semana. “Parece que el sábado me operan, me voy a operar la cara primero, me voy a estirar así”, explicó la abogada mientras se estiraba la cara.