“Nunca entendió que Chile cambió”: Sergio Rojas criticó sin filtro el discurso público de Raquel Argandoña

Sergio Rojas no quedó indiferente a los dichos que Raquel Argandoña realizó en un medio de comunicación sobre el fin de Me Late.

Hace unos días, la actual rostro de TV+ aseguró que “no me interesa lo que hablen los ex Me Late. No voy a enganchar, hago mi vida, me pagan lo que quiero y estoy feliz. Lo que pase con los que echaron no es mi problema (...) Que les vayan a preguntar a los ejecutivos por qué los despidieron, no es mi problema ni tampoco me preocupa”.

Sus palabras emitidas en una entrevista del diario LUN fueron replicados por varios medios y, como era de esperar, llegaron a los oídos de Sergio Rojas, ex panelista del programa aludido.

Por lo mismo, Rojas opinó con respecto a las declaraciones de la Quintrala en el último capítulo de Que te lo digo, donde le comentó su parecer al periodista Luis Sandoval, otro de los ex integrantes del programa.

“Ella nunca entendió que efectivamente Chile cambió, porque por ese tipo de discursos de que no me importa lo que le pase al otro, es que quedó la embarrada que quedó”, dijo de entrada Rojas tras mencionar los dichos de la raca.

De hecho, agregó que “hay personas como Raquel que solo se mira su ombligo y nada más”.

“Ella gana 8 millones de pesos y le importa un carajo, si para poder llegar a esos ocho millones existe una ola de despidos, si tienen que sacar un programa, si tienes que sacar a periodistas o a compañeros, porque ella está solamente preocupada de llenar sus arcas de dinero, sin importarle que el resto se quede sin trabajo”, criticó duramente Rojas.

“Si a Raquel le dicen ‘para poder tener tu sueldo tenemos que despedir a un equipo completo’, Raquel dice ‘que me importa, gordito, si no tienen que comer no es mi problema’. Yo creo que ahí está mal”, aseguró.

Por su parte, Luis Sandoval estuvo de acuerdo con las críticas de Sergio en contra de la mamá de Kel, por eso dijo que tras el estallido social “tratamos al menos algunos comunicadores, hablar de empatía, empatía que no tuvo Raquel”.

“Te habla de una lejanía tan grande. Es Raquel siendo Raquel. Eso es, no hay otro concepto. Raquel nació siendo Raquel y va a morir siendo Raquel. Por más que en Bienvenidos haya intentado acercarse a la gente, mostrándose de una forma súper diferente, amable, decía que venía de una población, diciendo ‘También sufrí, pasé hambre’, pero esa cosa que queda adentro, jamás se la va a poder sacar”, finalizó Sandoval.

