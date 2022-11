Alfredo Castro habló sobre la baja jubilación que recibe: “Yo me impuse siempre”

El celebrado actor nacional, Alfredo Castro, se sentó en “Cadena Nacional” de Via X junto a su colega Antonia Zegers. En este programa, él habló de la complicada situación que se encuentra debido al monto de su jubilación, a pesar de siempre haber impuesto.

“Cumplí la edad y fui a mi AFP, dije que quería jubilarme, y que estoy recibiendo $156 mil pesos mensuales. 30 años, yo me impuse siempre, trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro, me impuse también por el mínimo cuando no podía”, comentó Castro.

Él dijo que aprovechó el surgimiento de movimientos como “Con mi plata no”, se dirió a su AFP para hablar con un ejecutivo y retirar el monto de su jubilación. “Le dije ‘me gustaría sacar la plata’, tenía como 35 millones. Me dijo ‘no, no se puede’. ‘¿Por qué no se puede? Esa plata es mía’”, contó el actor que buscaba una explicación sobre el destino de su plata.

‘No, no es suya, ¿cómo que no es mía?, no es suya, usted la entregó a una AFP que se la está gestionando’. Yo recibo $156 mil pesos y además le pago a la AFP para que me gestione mi jubilación, como si fuera poco” dijo riéndose de la situación.