Critican a novios que invitaron a sus familiares a la boda pero no pagaron lo consumido por los comensales

Una pareja se convirtió en el centro de la polémica luego de que en el parte de su matrimonio aclararan que ellos no pagarían por el consumo de los invitados. “Entienden que están obligados a pagar por sus propios alimentos”, señalaban en la invitación.

Y no solamente eso, sino que también llamó la atención y causó controversia otra aclaración de los novios: “Todos los regalos son apreciados; pero preferentemente los monetarios”.

Algunos comentarios que dejó este clip de TikTok: “Boletos para la boda disponibles a través de Ticketmaster”, “Planeando mi boda no podría mandar esto. Vergüenza”, “Dime que no fuiste sin decirme que no fuiste”, “Si tú pagas por tu comida, ¿Por qué debería llevar regalo?”, “Esto es una locura”, “Nunca entenderé las bodas”, “Entonces, la feliz pareja quiere una boda pequeña” .

El polémico viral en el perfil de @kellikeylimepie cuenta con más de 732 mil reproducciones, sobre los 16 mil likes y cerca de los 800 comentarios.