Julio César Rodríguez paró en seco a un dirigente de camioneros: “Las carreteras no son suyas”

El animador Julio César Rodríguez nuevamente tuvo un encontrón con los camioneros en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión. Esto ocurrió en el marco de la paralización de dicho gremio en las carreteras debido a diversas demandas como la delincuencia y el precio de los combustibles.

En una larga y tensa discusión el dirigente de camioneros, Sergio Farías, puso a prueba la paciencia del conductor en diversas ocasiones. Rodríguez con el acta de acuerdo en mano del Gobierno y los Gremios de Transporte Terrestre, le discutía al dirigente sobre su presencia en las calles, a pesar de esta resolución firmada el 21 de noviembre.

Farías reclamaba que no se juntaron con ellos, sino con el gremio “de los ricos”. Ante esto, el animador acusó que el problema se debía más a un problema de comunicación interno entre los gremios de camioneros que a una falta de acuerdo.

Asimismo, el dirigente afirmó que los camioneros no querían salir a trabajar por la delincuencia, ya que han asesinado a miembros del gremio durante sus horas de trabajo. El conductor le replicó que todos los chilenos están en las mismas, “Sergio, si estamos todo hasta la tusa con la delincuencia, sino solo matan a camioneros, matan a gente todos los días. Su dolor no es de usted no más”, sentenció.

En el momento que comenzaron a hablar sobre el precio de los combustibles, lo cual forma parte de sus demandas, el animador le preguntó en el caso de si es que bajaban los precios en 300 pesos a los camioneros, pero Farías cortó su caso hipotético y mencionó que debía ser para toda la gente. “A toda la gente Julio César, tiene que ser bajado del letrero para que se vean beneficiados”, comentó. “A la gente no se lo van a bajar”, respondió el animador.

“No he visto ninguna negociación de los camioneros, en mi vida, donde pongan en el petitorio final que bajen la bencina a todos los autos”, afirmó el animador. “Cuando hablamos de los combustibles, hablamos en general. Tú encuentras para la risa que todos los jueves los combustibles suban”, respondió el dirigente.

El punto de escalada

El dirigente tocó el punto de los centros de descanso para los camioneros -los cuales no estaban a su disposición en el momento- ya que por ley tienen que parar después de cierta cantidad de horas en el trabajo, por lo que Farías le pidió comprensión al animador.

“Lo comprendo y le encuentro toda la razón”, dijo JC y el dirigente le dijo “entonces no me hagas preguntas si me encuentras la razón Julio César”. Esto despertó la rabia en el animador, quien le contestó “¿Cómo no le hago preguntas?, pero qué le pasa a usted. Ustedes son súper prepotentes hasta para dar una entrevista, Sergio. Son súper prepotentes”.

La discusión siguió debido a que al animador le disgustó las palabras del dirigente, quien afirmó que Rodríguez no le encontró la razón antes, a lo que él le contestó que no tiene por qué estar de acuerdo en todos sus argumentos.

Al momento de cierre, Julio César le preguntó qué van a hacer si Carabineros les hacía despejar las vías. Farías respondió que “si tenemos que apegarnos más a la orilla, nos vamos a apegar para no tener atochamiento, pero nosotros no nos vamos a levantar hasta que el ministro no acepte a Cristian Sandoval”.

“Tenlo por seguro si esto es una falsedad, de los compromisos que estamos pidiendo, como cosas normales, ten por seguro que volveremos a nuestras carreteras”, sentenció el dirigente de camioneros. Julio César lo paró en seco y le contestó que “las carreteras no son suyas Sergio, no son suyas, está equivocado”.

