Maca Tondreau orgullosísima del importante paso que va a tomar su hijo: “Gianpi no me retes”

La comunicadora Macarena Tondreau se fue de tarro en sus historias de Instagram y reveló que su hijo Gianpiero Sampieri fue a pedir hora para su matrimonio en el registro civil, hoy día en la mañana.

“¿Les cuento algo? Gianpi me va a retar porque no le gusta que cuente las cosas, pero es que estoy muy emocionada. Estoy en el registro civil con él porque vinimos a pedir la hora para su matrimonio. Gianpi no me retes. Está al lado, pero no me escucha”, comentó.

“Estoy mamá babosa, estoy como nerviosa y feliz por ellos. Va a ver la historia y me va a decir ‘mamá para qué cuentas todo’, pero Gianpi, te amo y estoy babosa. Eres el primer hijo que se me casa así que aguántate, ¡Te amo!”, continuó.

En la siguiente historia, contó que tuvo la aprobación de su hijo y no la retó por hablar sobre sus cosas. Ella mencionó que estaba nerviosa porque ahora será la suegra oficial, con papeles y todo, de su nuera actual.

“Imagínate después llegan a tener hijos, voy a ser abuela. Yo me siento muy joven para ser abuela, pero estaría feliz igual. Voy a ser suegra oficial, en poquitos meses más, estoy feliz, pero nerviosa y ansiosa”, terminó Macarena