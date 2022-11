Monserrat Álvarez pilló en una contradicción al dirigente: “Usted me está reconociendo que hay desabastecimiento”

La periodista Monserrat Álvarez también habló con el dirigente de camioneros Sergio Farías, con quien discutió el tema del desabastecimiento que está ocurriendo en los supermercados y restaurantes debido al paro de camioneros.

Su compañero de conducción, Julio César Rodríguez, mencionó que la Asociación de Supermercados de Chile emitió un comunicado afirmando lo afectado que se encuentran por esta paralización ya que generó una falta de abastecimiento en los productos, además de la pérdida de alimentos perecibles. Esto perjudicando especialmente al sector norte del país, incluyendo la zona de San Antonio y Valparaíso.

El dirigente no respondió inmediatamente, sino que habló primero de que el subsecretario Monsalve no quería recibir a su dirigente y mencionó que en todas las carreteras hay una pista o dos habilitadas. “Los camiones están pasando, quiero que me digas Julio César, en qué parte no ha pasado un camión frigorífico con mercadería de supermercado”, comentó.

“Yo le estoy diciendo, no lo que digo yo, sino lo que está diciendo la asociación de supermercados”, afirmó Julio César. “Es mentira”, contestó Sergio, “aquí no hay ni un camión detenido, ni de combustible, ni ambulancia, ni un camión frigorífico”, agregó. Él no quiere que la gente se retrase ni que se les vaya encima por este paro.

En este momento, Monserrat Álvarez entró en la conversación y le dijo al dirigente que “el hecho de ralentizar tanto el tránsito de camiones, perjudica el abastecimiento y la seguridad alimentaria, especialmente cuando hablamos del transporte de frutas y verduras”.

“Desde el norte al sur -recordemos que en esta época del año, el norte abastece mucho de frutas y verduras al sur del país-, la fruta y la verdura tiene un plazo para desplazarse. Ahí es donde han habido problemas para el abastecimiento de ferias y mercados”, continuó la periodista.

Sergio Farías mencionó que lo que están parados en esa locación, Paine, Serena y parte de Copiapó, son los transportistas agrícolas. “Ha sido un colapso tremendo para la parte agrícola, los costos ya no están dando hoy día”, mencionó el dirigente, “ellos con qué herramientas pueden salir a la calle para demostrar el momento difícil que están pasando”, añadió.

“Mañana se junta un segundo embarque que no han podido salir de Arica por el tema del transporte”, mencionó el dirigente. “Ahí usted me está reconociendo que hay desabastecimiento de frutas y verduras”, respondió Álvarez, lo que fue replicado por Sergio, quien dijo “hay un desabastecimiento tremendo, correcto”.

Sin embargo, al principio Sergio Farías mencionó que era mentira esta falta de alimentos, cuando fue citada la declaración de la Asociación de Supermercados.

