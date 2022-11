¡People se vienen cositas!: Pamela Díaz anuncia colaboración con Antonia Orellana

La animadora y conductora de podcast, Pamela Díaz, anunció que realizará un live de Instagram junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, para discutir la nueva legislación que busca cambiar la realidad de las personas que están a la espera del pago de la pensión alimenticia.

“Próximamente haremos un live con Pamela Díaz para explicar el registro de deudores, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos y hablaremos sobre los papitos corazón ¡Atenti!”, escribió la ministra.

Mientras que “La Fiera” en una historia le informó a la gente de esta colaboración, “querida people estoy con la Ministra acá, tenemos todos los datos para darle a toda mi people que vamos a hacer un live. Vamos a informar a la gente sobre los deudores y “papito corazón”, así que estamos listos. ¡Somos seca!”, comentó Díaz.

Pamela Díaz se ha convertido en uno de los rostros más conocidos que se encuentra lidiando con el no cumplimiento de las pensiones alimenticias del padre de sus hijos. En el programa “Juego Textual”, Díaz mencionó que “económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy”

Esta nueva ley del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos que comenzó a funcionar desde el fin de semana pasado, el cual busca promover el pago de dichas pensiones. Esto se logrará estableciendo ciertas restricciones al deudor como la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o pasaporte.

De igual forma, si es que el deudor busca vender un inmueble o un vehículo motorizado, solo lo podrá hacer si es que se certifica que las ganancias serán ocupadas para pagar la deuda de pensión alimenticia, entre otras medidas.