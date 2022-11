“Por favor, perdónela”: la conmovedora carta del padre de la joven que robó en local de Arica

Durante esta semana se dio a conocer un particular caso de hurto en el norte de nuestro país, en donde el padre de una joven devolvió lo que su hija había robado en un local de Arica, y a modo de disculpa ambos escribieron unas emotivas cartas a los dueños del emprendimiento.

Todo ocurrió en el Centro de Depilación Trilaser, cuando el sujeto llegó hasta el sitio para devolver un computador y un celular que habría sido sustraído por su retoña el día anterior.

El hombre fue captado por las cámaras de seguridad del recinto, y posteriormente viralizado en las redes sociales del negocio, en donde relataron lo sucedido.

Según esta publicación, el padre de la joven llegó avergonzado por las acciones de su hija, por lo que dejó dos cartas explicando la situación. Al mismo tiempo, ofreció el pago de 200 mil pesos por lo hurtado.

Asimismo, contó que su familia se encontraba en una compleja situación económica.

Las emotivas palabras

Durante este jueves, LUN publicó que tuvo acceso a los escritos dejados en la recepción del salón de belleza, en los cuales demuestran que tanto el padre como de la hija se encuentran arrepentidos de lo sucedido.

“Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular”, se puede leer en el texto con algunas faltas ortográficas.

“Mi hija es enferma, Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza”, afirmó el padre.

En la misma línea, el hombre reiteró las disculpas: “Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, déle una oportunidad”, pide con sinceridad.

Por su parte, la joven que hurtó las cosas, también escribió una conmovedora carta donde expone sus problemas con las sustancias.

“La droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Que irónico escribir estas letras con tanta tristeza y darte cuenta que el único resultado de eso es malo”, aseguró de entrada.

“Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”, expresó con sinceridad.

Aunque no sabe si realmente es el padre de la joven, ya que según los rumores ella sería de nacionalidad colombiana y no tendría familia en nuestro país, los dueños del local la perdonaron.

“Si aceptamos sus disculpas. Porque a nosotros también nos gustaría que nos disculparan si cometemos un error”, aseveró la dueña del centro de depilación.