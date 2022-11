Tía Huelhue no se estresará esta Navidad: Confesó que las familias de reos la agotan en las festividades

La abogada estrella de Instagram, Helhue Sukni, habló sobre sus estresantes navidades anteriores en el nuevo video que subió el día de ayer. Partiendo con su ya icónico “Hola amigos”, la tía afirmó que estas festividades no sufrirá como antes.

“Para mí la Navidad es una época muy especial, y que de hecho me hace enfermarme. Toda la gente quiere, evidentemente, quiere que una como abogado logre sacar a todos sus hijos o maridos, que uno los saque en libertad”, comentó.

“Yo tomo los hue** tan a pecho y la gente hueb** tanto, he pasado dos navidades, no una hue**, dos navidades en la clínica porque me ha venido una alza de presión, aunque ustedes no lo crean”, continuó la tía.

“Yo los entiendo que quieran que toda su gente salga para la Navidad, pero es tanto lo que me apremian, que me agotan que he pasado dos navidades enferma. Por lo tanto, este año la tía Helhue no se va a poner nerviosa”, afirmó la abogada.

“Este año me voy a relajar, voy a pensar que voy a dar lo mejor de mí, voy a trabajar como lo hago siempre. Ustedes saben que la tía Helhue trabaja de verdad, no trabajo de mentira, trabajo harto, pero este año no me voy a estresar tanto”, sentenció Sukni.