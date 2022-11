¿Estar pololeando es estar soltera?: Pamela Díaz puso en duda su situación sentimental

En una entrevista en el matinal de “Mega”, Pamela Díaz vuelve a hablar sobre su vida sentimental donde aclaró si es que está soltera o comprometida con su supuesta pareja, Jean Philippe Cretton.

En el video, la comunicadora tuvo que realizar un “ping pong” de preguntas con la periodista del canal, esto luego de jugar pádel junto a los conductores de “Mucho Gusto”.

En el conversación, la “Fiera” reveló algunos datos desconocidos sobre ella, entre ellos cuál era su estado civil, a lo que respondió de forma muy segura y sin titubear: “Soltera”.

Asimismo, reveló que le gustan los tragos dulces sobre todo el ramazzotti, que le gusta escuchar reggaeton y música clásica para “no pensar”.

Posteriormente, vino otra pregunta polémica: “¿Abrirías un Only Fans?”, preguntó la periodista del matinal.

“No. Hasta el momento no, pero no sé mañana. Ahora no lo haría porque no lo necesito, pero si necesitara lucas sería una forma fácil para mi de tener plata”, aseguró.

Acá te dejamos la entrevista: