“Ha estado dura la cosa”: Marcianeke habló acerca de su proceso de desintoxicación del tussi

Uno de los artistas más conocidos del actual género urbano chileno, Marcianeke, hace un par de semanas dio a conocer mediante una transmisión en vivo en Instagram que se encontraba en un proceso de cambio de hábitos, entre ellos, el consumo de alcohol y de drogas.

“ Para los que me están huevia*** con el tussi, les quiero informar que lo dejé (...) Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio . Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro ‘pitito’”, mencionó en aquella oportunidad.

“Cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao’ se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un ‘pitito’ hasta quedar volado”, agregó Matías ‘El Marciano’ Muñoz .

“Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor”, se sinceró el chileno en conversación con Las Últimas Noticias.

Marcianeke formará parte del espectáculo de música urbano titulado “A Lo Maldito Music Fest”, a realizarse el próximo viernes 30 de diciembre en el Movistar Arena. En esta oportunidad, el festival contará, además, con las presentaciones de Anto Segovia, Benja Valencia, Cris MJ, El Jordan 23, Flor de Rap, Pablito Pesadilla y Pailita.