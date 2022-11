Las aventuras de Roberto Cox en Qatar: se quedó varado en medio de la noche

Roberto Cox vivió una accidentada jornada durante su viaje al Mundial de Qatar 2022, ya que luego de cubrir toda la información futbolística, el comunicador tuvo problemas con su regreso al hotel.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista de Chilevisión relató que se quedó varado en la calle Doha esperando un taxi, esto tras ir a comer con su equipo.

“Cuatro y media de la mañana, terminamos hace poquito nuestro trabajo en Doha. Nos fuimos a comer un Mcdonald’s, el problema es que no pasan Uber, estamos esperando como hace media hora”, inició su relato.

Posteriormente, aseguró que ningún conductor de la aplicación quería tomar su viaje, por lo que lo cancelaron en reiteradas ocasiones.

“No puede ser, hace 15 minutos lo estábamos esperando. No pasan Uber, está toda la inmediación del estadio cortada y ahora no sabemos como hacer para que el Uber entre hasta acá así que no sé a qué hora me voy a dormir”, lamentó puesto que sus jornadas de trabajo han sido bastante largas.

Finalmente, y para la suerte de Roberto Cox, todo terminó de la mejor manera puesto que junto con el camarógrafo lograron encontrar un vehículo. “Para los que creen que no trabajamos, acá estamos. Hemos llegado a nuestro hotel en la periferia de Doha y acá vamos al fin a descansar”, anunció aliviado.