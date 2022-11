Paty Maldonado no perdonó a Cecilia Bolocco: “¡Señora por favor!, ¿cómo puede hablar tanta hue...?”

Patricia Maldonado no quedó indiferente a la última polémica de Cecilia Bolocco, quien dijo en un live que “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”.

“Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no. Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no cierto mis preciosos hombres que están ahí?”, fue parte de lo que comentó la ex miss Universo.

Los comentarios y críticas no se hicieron esperar llegando a convertirse en el tema farandulero del día. Por lo mismo, Patricia Maldonado, tal como consigna el sitio MiraLoqueHizo, le envió tremendo mensaje a Bolocco desde el último capítulo de su programa de YouTube Las Indomables.

“Cecilia Bolocco cada cierto periodo se manda su buena cag..., las respuestas que da de repente, no sé si las dará un niño o una niña... es muy extraño”, comenzó diciendo Maldonado.

Luego aseguró que : “Yo quiero decirle dos o tres cosas a ella. Primero que nada, yo diría que el 99% de las mujeres que hacen dieta, lo hacen por ellas, por su salud, no por darle el gusto a un muchacho, esa es una historia de la época de los 50′, se quedó en el pasado”.

“la gordura no es solo por comer, eso significa que habló desde una ignorancia del tamaño del porte de un buque. Puede ser por tiróide, hormonas, depresión, ansiedad, menopausia... hay un millón de cosas”, agregó.

“Usted está en la edad de la menopausia, ah verdad que usted no va a engordar porque es fina, viene de una casta fina, engordamos los que somos más del pueblo. La menopausia trae esa consecuencia, subir de peso”, dijo la animadora Paty Maldonado.

La ex Mucho Gusto siguió su discurso diciendo “yo le quiero decir por si usted no sabe, es probable que no sepa porque vive en un mundo distinto al nuestro, hay familias en Chile que solo se alimentan de comer pan, fideos y arroz, porque les cuesta mucho conseguir un pedazo de carne o pollo”.

“Yo tuve un negocio para gorditas”

“Señora por favor, cómo puede hablar tamaña hue... porque lo que usted dijo es una tamaña hue...”, dijo Patricia Maldonado destacando que ella tuvo un “negocio para gorditas” y por lo mismo enfatizó que “usted no sabe el dolor que hay detrás de esas personas, no tiene idea señora Bolocco, lo que es ver una chiquilla de 18 años cuando se tiene que graduar de cuarto medio y no tiene un lugar donde pueda comprar un vestido por su gordura”.

“Yo no le dije nunca a una clienta mía ‘deja de comer y hazte un ayuno’. Yo le fabricaba la ropa y le prestaba mi hombro para que me contara...”, afirmó la Maldo.

Y para terminar, Patricia Maldonado indicó que “usted no puede hablar así (...) la respuesta suya debió ser ‘no tengo tallas más grande, perdónenme’ (...) contestarle así a una persona, es una falta de respeto para todas las personas que en este país sufren obesidad mórbida”.

