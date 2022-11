“¿Quién en su sano juicio haría eso?”: Naya Fácil tiró la talla acerca de su uso de redes sociales

Hoy fue un día de zapping para Naya Fácil cuando se encontró con el programa nacional “Hoy se habla” de TVN. En el panel discutieron un tema en particular que le llegó especialmente a nuestra influencer, estaban hablando sobre compartir las vidas personales en las redes sociales.

Esto provocó las risas de Naya y comentó en una foto que capturó del programa “¿Por qué hablan de mí?”. En una segunda foto que subió a sus historias, la pregunta que se planteó en el panel fue: “¿Exponemos demasiada intimidad en nuestras redes sociales?”. Esto llevó a la afamada influencer chilena a preguntar en modo de talla, “¿Quién en su sano juicio haría eso?”, escribió.

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Finalmente, Naya sacó algo al limpio, “menos mal no soy así”, escribió con una chistosísima foto de ella. Así que Naya procedió a hacer lo mismo que estaban hablando en el programa, y lo que siempre hace en sus espacios, a hablar de su vida.

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Ella contó una historia sobre las peticiones que algunos chicos le han hecho en citas. “¿Saben de qué me recuerda eso? A veces me junto con locos y dicen ‘ay, pero no subas nada a las redes sociales’ y yo como, para qué me junté entonces, ¡Fome!”, expresó.