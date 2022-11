“Me imagino que ella habló desde la ignorancia y no maldad”: Coté López le prestó ropa a Cecilia Bolocco

Varios rostros del mundo de la farándula han hablado sobre los polémicos dichos de Cecilia Bolocco con respecto a las tallas grandes en la ropa. En este caso, se sumó Coté López, quien aseguró que cree que la exMiss Universo no tuvo malas intenciones.

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”, lanzó la comunicadora de Canal 13 a través de una de sus transmisiones en redes sociales.

A raíz de esta situación, y que también varios seguidores de María José le preguntaron sobre el tema, la empresaria decidió compartir una particular reflexión sobre este hecho.

“Mi gente me tiene loca etiquetándome con cosas de Cecilia Bolocco... A mí no me alegra que a alguien le vaya mal o se caiga, no me aprovecharía de eso jamás. No me interesa tampoco hacer polémica, por favor paren”, le pidió de entrada a los cibernautas.

Posteriormente, dio a conocer su postura: “¿Mi opinión? Por supuesto que estoy en absoluto desacuerdo. Tengo cercanos con obesidad o que la han sufrido, y es muy fuerte en muchos ámbitos”, aseguró.

“Me imagino que ella habló desde la ignorancia y no maldad”, le prestó ropa a Cecilia.

“Hay muchas personas con trastornos alimenticios y depresión, quizás el error es un tema de generaciones diferentes. Lo importante es que se haga lema ‘no se habla de los cuerpos ajenos”. Repitan conmigo...”, concluyó su mensaje.