“Porque se me da la gana”: Nano Calderón reveló los motivos por lo que presume sus fardos de billetes

Nano Calderón siempre ha sido muy sincero con respecto a algunas decisiones de su vida personal y laboral, y en esta ocasión habló sobre las cosas que expone a través de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer realizó una dinámica con sus seguidores y colocó una cajita de preguntas para que los cibernautas le consultaran sobre cualquier tema.

“¿Por qué muestras siempre la plata?”, preguntó curioso uno de los usuarios, a lo que respondió: “Porque se me da la gana jaja, así como subo fotos del auto, de un paisaje, de una Coca-Cola, etc. Mucha gente me escribe que se motiva con mis historias y joya que sea así”, partió diciendo el hijo de Raquel Calderón.

“Ahora la gente que se lo toma a mal y se pone a llorar por una historia, llorará por una historia mía, una historia del vecino o al salir a la calle, por lo que no estoy ni ahí con esa mentalidad, bloquear y era”, añadió.

“A mí me entretiene mucho más seguir gente que me motiva, si me gustan los autos, sigo a quien suba autos. Si me gusta la plata, sigo a quien suba plata. Si me gustan las motos, que suba motos. Para seguir hueones drogándose y tirándole palos a la ex no estoy”, sentenció sin pelos en la lengua.