“¿Qué te arrepientes de haber comprado?”: Rodrigo Salinas reveló que pagó para tener relaciones

Durante el último episodio “Hoy es Hoy”, el podcast conducido por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo estuvieron conversando con Dj Méndez y Rodrigo Salinas, y este último reveló que una particular compra que realizó hace algunos años.

Todo comenzó cuando se encontraban hablando sobre las peores inversiones que han hecho durante su vida: “¿Qué te arrepientes de haber comprado?”, preguntaron las animadoras del espacio.

“Sexo, amor y no me gustó (...) porque no se puede comprar eso”, respondió sin titubeos el humorista.

A raíz de esta declaración, Chiqui le consultó si es que logró consumar el acto sexual. “No po, porque en el fondo no se puede comprar el amor, porque sexo y amor son cosas distintas”, reiteró Salinas.

“Yo nunca he pagado por sexo, pero tengo amigas que sí han pagado”, confesó la “Fiera”.

“Cobro un palo” lanzó en tono de broma Rodrigo, para posteriormente reflexionar que cuando “la gente cuando tiene mucha plata y dice ¿qué hago? Ah voy a pagar por sexo”, afirmó.

“Es raro que paguen por sexo”, manifestó la Chiqui.

“Es el trabajo más antiguo de la humanidad”, cerró el comediante.