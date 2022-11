“¿Recordarle su obligación es insultante?”: Carmen Gloria Arroyo responde a las críticas sobre supuesta humillación a papitos de corazón

Carmen Gloria Arroyo se tomó unos minutos para responder algunas de las críticas que ha recibido por redes sociales en relación a los padres deudores de la pensión alimenticia, esto tras informar cómo funciona el nuevo registro nacional para los “papitos de corazón”.

No obstante, algunos cibernautas se tomaron bastante mal los comentarios, puesto que señalaron que la profesional estaría humillando a los hombres.

“El afán de la señora Carmen Gloria Arroyo, conductora de “Carmen Gloria” de humillar con sus palabras a los hombres que deben pensión alimenticia. Más profesional es la psicóloga, se nota a la legua”, escribió la usuaria a través de Twitter.

Sin embargo, la profesional respondió tajante: “¿Recordarle su obligación es insultante para usted? ¿Y cómo califica la decisión de un padre ausente, deudor de más de 20 millones a sus hijos y la madre, que tuvieron que subsistir con su ausencia e irresponsabilidad?”, lanzó.

Cabe recordar que hace solamente unos días, Carmen Gloria habría utilizado la plataforma para defender a su compañera de equipo, la psicóloga Pamela Lagos.

“Pamela Lagos, la hermana psicóloga de Sergio Lagos, quien no habla de la relación extramarital de su hermano, tuvo un hijo, al cual no reconoció y no visita. El doble estándar de algunos de trabajar dando cátedra de apoyo y sororidad”, sacó en cara un usuario.

“La prudencia es un valor escaso en estos tiempos violentos. Increpar, opinar y condenar de esta forma sin tener más idea que un titular, sin ninguna información se ha vuelto la forma de depurar frustración y amarguras”, respondió.

“Que pena me inspiran las almas que buscan vomitar acá”, cerró.