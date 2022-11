[VIDEO] Ana María Gazmuri denunció agresión de Carabineros: “¿El mismo trato se le da a los camioneros al bloquear las carreteras?”

Durante la jornada de este viernes varias mujeres decidieron salir a la calle para manifestarse en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, entre ellas Ana María Gazmuri. Sin embargo, la actriz denunció que fue víctima de una grave agresión de parte de Carabineros mientras se desarrollaba la concentración pacífica en la Alameda.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la parlamentaria compartió el registro del momento, en donde se puede visualizar como enfrenta al uniformado tras acusar haber sido empujada por él mientras protestaba.

“Soy diputada de la República y a ninguna ciudadana chilena le debiera ocurrir. Usted me empujó. Yo no lo he agredido, no lo he insultado en ningún momento y usted me maltrató y me empujó. Eso es intolerable. Lo tenemos grabado”, denunció Gazmuri en el video.

Asimismo, la parlamentaria expresó su molestia por la grave situación: “Es un puñado de mujeres manifestándonos en contra en el día en contra la violencia hacia la mujer”.

“En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer no es posible que Carabineros reprima a mujeres por estar manifestándose a un costado de la calzada de la Alameda de forma pacífica”, aseguró.

“¿El mismo trato se le da a los camioneros al bloquear las carreteras?”, sentenció la diputada refiriéndose a la actitud de los uniformados frente a la movilización iniciada el 21 de noviembre.