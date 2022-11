Belén Soto sigue celebrando su amor: “Comienzo con el corazón lleno de amor esta nueva etapa”

La influencer Belén Soto sigue en una nube tras su matrimonio por el civil con Branko Bacovich. Ella publicó diversas imágenes en su cuenta de Instagram de su boda -incluida sus argollas y su bello vestido blanco-, celebrando su amor y reafirmando a todos sus seguidores lo enamorada y feliz que está.

“Esta foto, es mi representación del amor infinito, del amor con respeto, del amor en crecimiento, del amor que se construye y del amor no perfecto. Enamorarme de la persona con la que me casé, no fue una decisión mía, fue la consecuencia de cuando llega la persona correcta a tu vida. Esa persona que se convierte en tu compañero, tu partner y tu amante”, escribió Belén.

“Esa persona con la cual no debes actuar ser alguien, porque simplemente ambos fluyen al estar juntos. Esa persona, que no daña, y que juntos, sacan lo mejor de cada uno. Estoy segura, que tomé una de las mejores decisiones. Y comienzo con el corazón lleno de amor esta nueva etapa y con la cara llena de risa. Amando libremente a la persona que está a mi lado.”, continuó.

La influencer cerró señalando que le iba a costar nombrar a su pareja como “marido”, ya que lo encontraba muy raro, pero pidió paciencia para que se pueda acostumbrar, mencionó entre risas. Su esposo Branko Bacovich respondió a este tierno mensaje y le dijo “muy lindas palabras mi partner, te amo mi amor”.